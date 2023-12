iOS 17.3 lancerà la protezione per i dispositivi RUBATI, come funziona

Ha fatto molto rumore in positivo l’ultimo aggiornamento che gli iPhone hanno riportato. È arrivata ufficialmente la nuova versione del software iOS 17.2, con più novità a mostrare i grandi progressi che Apple ha fatto negli ultimi tempi. Allo stesso tempo la volontà di guardare avanti non poteva mancare ed è per questo che già si parla del prossimo iOS 17.3.

La prima beta in realtà è stata già rilasciata dal colosso di Cupertino, che sta mostrando una funzione molto interessante per quanto concerne la sicurezza. È risaputo infatti che Apple lavori tanto sotto questo aspetto, cercando di tenere al sicuro i propri utenti in ogni occasione. Tornando alla funzionalità in questione, si tratta della nuova Stolen Device Protection. Grazie a quest’ultima, gli utenti potranno proteggere in maniera ulteriore i loro dati dopo il furto dello smartphone.

iOS 17.3, spunta la prima beta con la funzione Stolen Device Protection: come funziona

Dando uno sguardo alla prima beta di iOS 17.3 e alla funzionalità Stolen Device Protection, gli utenti hanno avuto già il primo resoconto. Questa funzionalità porterà i malintenzionati a non avere alcun modo di accedere ai dati dell’utente derubato. Ci sarà infatti uno strato di sicurezza ulteriore, anche nel caso in cui i ladri dovessero scoprire il vostro codice di sblocco.

Questa funzionalità consentirà l’impedimento di modificare aspetti importanti dell’account associato a quel dispositivo. Sarà impossibile ad esempio accedere alle password salvate senza lo sblocco facciale. Questa però è solo una delle precauzioni che gli utenti potranno accogliere con il prossimo aggiornamento, che almeno per il momento ha bisogno di tempo per lo sviluppo.