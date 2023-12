A quanto pare il parco auto di casa Mercedes si amplia e accoglie tra le sue fila la nuova Mercedes-AMG SL63S-E Performance, un modello dotato di powertrain ibrido in grado di offrire la bellezza di 816 cavalli, nella sua famiglia è attualmente il modello più potente di sempre.

Piccole ma sostanziali differenze

La casa tedesca ha deciso di apportare alcune piccole ma importanti differenze sulla vettura, infatti ha applicato i badge “E Performance” sui passaruota e un nuovo estrattore posteriore, in più di serie vengono montati cerchi in lega AMG da 20 pollici (21 pollici su richiesta), in più sul posteriore abbiamo scarichi trapezoidali e anche l’aerodinamica attiva è stata rivista per migliorare l’esperienza di guida.

L’interno mantiene le caratteristiche tipiche della sua famiglia con un’impostazione 2+2 basata su sedili sportivi AMG regolabili elettricamente abbinabili al pacchetto Energizing Plus.

Ma veniamo al pezzo forte, il motore, a fare da cuore pulsante per questa Mercedes abbiamo un biturbo V8 AMG di 4,0 litri di cilindrata da 450 kW (612 CV) abbinato ad un motore elettrico collocato sull’asse posteriore da 150 kW (204 CV), per un totale dunque di 816CV di potenza e una coppia pari a 1.420 Nm, che si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 in 2,9 secondi e una velocità di picco pari a 317Km/h.

L’utente al volante potrà poi godere di varie impostazioni di guida AMG DYNAMIC SELECT: “Electric”, “Battery Hold”, “Comfort”, “Smoothness”, “Sport”, “Sport+”, “RACE” e “Individual”, i quali modificheranno la risposta della vettura come ripresa, accelerazione, frenata, reattività dello sterzo e degli ammortizzatori, oltre che andando a modificare la frenata rigenerativa regolabile anche su 4 diverse impostazioni.