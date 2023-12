La scelta dell’operatore mobile è un passo cruciale per coloro che intendono attivare una nuova offerta telefonica. La vasta gamma di alternative disponibili rende questa decisione complessa, ma è innegabile che la qualità della linea telefonica offerta dall’operatore nella zona di residenza o di lavoro debba essere un criterio prioritario.

Scopriamo quali sono i modi migliori per valutare il livello di qualità dei vari operatori nella propria zona.

Come scoprire quale operatore prende meglio?

Per poter decidere, è essenziale affidarsi a misurazioni obiettive per valutare la qualità della rete mobile in tutto il territorio nazionale. Tra le app consigliate, nPerf si distingue come uno strumento affidabile. Disponibile su Android, iOS e iPadOS, nPerf offre report periodici che riassumono lo stato della qualità delle reti mobili in Italia. La sua funzionalità principale consiste nel testare la qualità della propria rete, sia fissa che mobile, e fornisce una sezione dedicata alla consultazione della qualità di rete degli operatori in tutto il paese. È importante notare che i dati di nPerf sono raccolti dai test eseguiti dagli utenti stessi, offrendo una panoramica oggettiva della qualità della rete.

Altro servizio di rilievo è Opensignal, disponibile su Android e iOS. Questo servizio permette di visualizzare le performance di operatori come TIM, Vodafone, WindTre e Iliad. L’app Opensignal fornisce una mappa geografica colorata in base alla copertura telefonica dell’operatore selezionato. La funzione “Confronta le performance” offre un pannello dettagliato delle velocità medie di rete e delle latenze per ciascun operatore nella zona selezionata. Inoltre, Opensignal consente di localizzare i ripetitori di un operatore specifico nella propria area, offrendo ulteriori informazioni sulla qualità della rete.

Un altro servizio degno di nota è CheBanda, supportato da Altroconsumo. Disponibile su Android e iOS, CheBanda offre una mappa dell’Italia colorata in base alla copertura degli operatori TIM, Vodafone, WindTre e Iliad. L’app fornisce un elevato grado di dettaglio, consentendo agli utenti di esplorare le performance della rete in base a velocità medie, latenza, streaming video e connessioni ai vari tipi di rete (dal 3G al 5G). La possibilità di filtrare i risultati per operatore specifico e la consultazione di report dettagliati a livello nazionale sono ulteriori caratteristiche che rendono CheBanda un’applicazione completa per valutare la qualità della rete mobile.