Lidl torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale infarcita di ottimi sconti speciali che sono in grado di spingere i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Il risparmio da Lidl è davvero più unico che raro, in questi giorni è facilissimo pensare di spendere poco sui vari prodotti effettivamente disponibili in tutti i punti vendita, per il semplice fatto che gli acquisti non possono essere completati altrove sul territorio, oppure sul sito ufficiale dell’azienda.

Ricevete gratis i codici sconto Amazon, andandovi subito ad iscrivere al nostro canale Telegram.

Lidl, offerte da non credere con i prezzi più bassi

Il volantino Lidl attuale è davvero una meraviglia, nasconde al proprio interno una miriade di sconti speciali, con i prezzi più bassi, ed anche numerosi prodotti di alta qualità in promozione, quali possono essere il robot aspirapolvere, con funzione di lavapavimenti, che ha un costo effettivo di soli 149 euro, oppure anche l’aspirapolvere ricaricabile 2-in-1, che oggi ha un prezzo finale perfettamente allineato con il precedente: sempre 149 euro.

Entrambi possono fungere da compagni ideali per la pulizia della casa, anche se va detto che il robot aspirapolvere non può essere controllato dall’applicazione mobile, ma solo ed esclusivamente tramite un telecomando che troverete incluso in confezione. L’aspirapolvere, invece, viene commercializzata con un comodo stand da parete, il quale può contenere anche tutti gli accessori inclusi, come appunto le varie bocchette per l’aspirazione e la pulizia, che estendono al massimo la versatilità del prodotto stesso.