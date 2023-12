CoopVoce, la promo da 200 GIGA al mese costa poco e batte Iliad

Dopo il lancio delle offerte degli scorsi mesi, i gestori virtuali hanno deciso di fare di più e questa cosa è stata chiara soprattutto grazie all’attività di CoopVoce. Il famoso provider, che veste un po’ i panni di capofila nel mondo dei virtuali, sta continuando a produrre nuove offerte che sembrano essere vantaggiose sotto ogni punto di vista.

La netta dimostrazione è arrivata con il lancio dell’ultima soluzione, giunta esattamente lo scorso 7 dicembre. La EVO 200, questo il nome, incarna tutti i punti salienti che un gestore virtuale tende a mettere in chiaro fin da subito. Si parte dai tanti contenuti fino ad arrivare ad un prezzo di vendita vantaggioso che sia mensile e che duri per sempre.

CoopVoce, è impossibile battere questa promo: la EVO 200 ha tutti i contenuti al suo interno

Con questa promo gli utenti possono effettivamente risparmiare molto rispetto alle proposte degli altri gestori. CoopVoce include nella EVO 200 quel che serve, peraltro in grandissime quantità.

Si parte come al solito da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore per le telefonate, compresi i numeri europei. A seguire non potevano mancare 1000 messaggi verso tutti i numeri di ogni gestore e soprattutto la connessione ad Internet con 200 giga in rete 4G. Ricordiamo agli utenti che il prezzo di questa offerta è di soli 7,90 € al mese e per sempre, senza la possibilità che qualche rimodulazione possa modificarlo. Bisognerà solo pagare il costo di attivazione di 10 € la prima volta, per cui la prima ricarica necessaria sarà da 20 €, da cui ne verranno scalati 17,90.