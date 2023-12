La scheda madre TUF GAMING B650 contiene strumenti flessibili per ottimizzare ogni aspetto del tuo sistema, consentendo regolazioni delle prestazioni per adattarsi perfettamente al tuo modo di lavorare e massimizzare la produttività.

Pensate che in questi giorni, il prodotto è proposto sulla piattaforma Amazon ad un prezzo molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Scheda Madre Gaming ASUS TUF GAMING B650-PLUS ad un ottimo prezzo

Il socket AMD AM5 offre supporto per i nuovi processori AMD Ryzen della serie 7000, sfrutta le sue enormi potenzialità e creare il tuo PC da vero gamer professionista. Supporta fino a 128GB di RAM DDR5, queste nuove memorie ti portano in un’altra era dei videogiochi, grazie alla loro velocità potrai avere gameplay più fluidi e caricamenti veloci come mai prima d’ora.

Grazie ai dissipatori su chipset, VRM e M.2 potrai effettuare lunghe sessioni di gioco, abbinala ad un sistema di raffreddamento ASUS ROG AiO e il surriscaldamento sarà solo un ricordo. La porta Realtek 2.5Gb Ethernet offre una connettività veloce ed affidabile per un gameplay fluido e senza lag, TUF LANGuard protegge la porta LAN da fulmini ed elettricità statica.

Connettività gaming infinita grazie al supporto con PCIe 4.0, HDMI 2.1, Displayport e Thunderbolt 4. Grazie ai 3 slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 2×2 potrai godere di caricamenti super veloci. Seguendo questo link la potete acquistare al prezzo di 227.12 euro.