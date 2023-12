Nei giorni scorsi per i possessori di iPhone e iPad è finalmente arrivata la release 17.2 di iOS e iPadOS, la quale ha introdotto alcune interessanti novità, vi ricordiamo che per installarla vi basterà andare in impostazioni e aggiornamento software, avendo il device connesso a rete Wifi e con almeno il 50% di ricarica presente.

Le novità

La novità maggiore è senza alcun dubbio costituita dal diario, un’app pensata e presentata da Apple al WWDC 2023, inserita “per scrivere e ricordare, un modo nuovo per assaporare i momenti speciali e conservare i tuoi ricordi”.

L’app sfrutta l’apprendimento automatico per suggerire momenti da poter ricordare da inserire appunto nel diario e traendo spunto da foto, attività fisica, passeggiate, musica ascoltata e altro ancora.

Un’altra novità consiste nel poter finalmente cambiare le suonerie degli avvisi di default, dunque la suoneria predefinita ora è modificabile, vi basterà recarvi “Impostazioni”, “Suoni e feedback aptico”, troverete una nuova voce, “Avvisi di default” che consente di scegliere tra i 13 nuovi suoni introdotti in iOS 17 in aggiunti ai suoni “classici”.

Con iOS 17.2 ora arriva anche il supporto alla ricarica wireless con standard Qi2 di nuova generazione, il quale consente di raggiungere velocità di ricarica migliori e di allineare il device perfettamente grazie a magneti simili al MagSafe, ora anche iPhone 13 e 14 potranno usufruirne.

Per i nuovi iPhone 15 Pro/Max è stata anche introdotta una nuova possibilità in merito il pulsante azione, stiamo parlando della traduzione dei testi che così sarà immediata e non più da gestire con numerosi tap sul display.