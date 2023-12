RC auto, ossia la Responsabilità Civile Auto è un requisito fondamentale in Italia per poter mettersi alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto a motore.

Si tratta infatti di un’assicurazione molto importante poiché risarcisce i danni causati a sé stessi, a terzi o agli oggetti mentre ci si trova alla guida.

Lo scopo dell’assicurazione è quella di coprire i danni economici ai veicoli e le spese mediche causati da incidenti che potrebbero accadere durante la circolazione, da ciò è intuibile il perché in molti paesi sia obbligatorio stabilire questa polizza.

Per stipularla è necessario versare annualmente all’agenzia assicurativa una cifra che cambia in base a diversi fattori quali l’età del conducente, il tipo di automobile, sinistri pregressi e molto altro.

Rc Auto, quali categorie subiscono l’aumento di 500 euro?

A partire dal 2024 arriveranno delle brutte notizie per alcune categorie di conducenti che si vedranno aumentare il costo dell’assicurazione e non di poco.

L’osservazione, fatta da Segugio.it, che compara le diverse assicurazioni presenti in Italia per trovare i prezzi più convenienti, parla di un aumento di circa 500 euro, a partire da gennaio, per chiunque abbia causato un incidente con colpa durante tutto l’arco del 2023.

Ma quali sono mediamente le categorie che più rischieranno questo aumento?

La statistica ci dice che per quanto riguarda il sesso, le donne hanno causato più incidenti degli uomini, per quanto riguarda l’età invece i più a rischio sono gli Under25 e infine per ciò che concerne la professione, i soggetti che hanno causato più incidenti durante l’anno appartengono all’ambito sanitario.