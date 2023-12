WindTe regala uno smartphone Samsung Galaxy A14 5G e Giga senza limiti a tutti i suoi nuovi clienti tramite l’offerta Full 5G con Easy Pay. Il gestore mira così a invogliare quanti più utenti a procedere con l’acquisto di una nuova SIM tenendo testa ai rivali senza alcuna difficoltà. Tutti, infatti, hanno la possibilità di richiedere la tariffa e ottenere i vantaggi offerti dal gestore andando incontro a una spesa mensile decisamente irrisoria.

Offerta WindTre: ricevi uno smartphone gratis e Giga senza limiti!

L’offerta WindTre FULL 5G con Easy Pay propone una quantità illimitata di Giga di traffico dati, minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo di rinnovo ammonta a soli 14,99 euro al mese e include anche uno smartphone 5G. I clienti non dovranno sostenere alcuna spesa aggiuntiva per l’acquisto dello smartphone!

Così l’offerta WindTre FULL 5G con Easy Pay sfida i gestori rivali e invoglia tutti gli utenti interessati ad acquistare una nuova SIM. Non sarà necessario, infatti, procedere con la portabilità del numero da un determinato operatore e sarà possibile acquistare la SIM direttamente online, effettuando il ritiro dello smartphone presso uno dei punti vendita abilitati.

WindTre è solito includere nel costo delle sue offerte dei dispositivi gratis. In questo caso, i nuovi clienti potranno ottenere un Samsung Galaxy A14 5G ma sarà comunque possibile optare per un dispositivo differente scegliendo tra quelli presenti in listino. In base allo smartphone scelto sarà necessario sostenere una spesa differente da accorpare a quella prevista per il rinnovo dell’offerta.

Attualmente l’offerta è in promo con Giga illimitati fino al 31 marzo ma la data di scadenza potrebbe subire delle variazioni.