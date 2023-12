Il panorama delle tariffe mobili e della rete fissa in Italia sta attraversando un periodo di significativi cambiamenti, con importanti gestori del settore che annunciano rincari che preoccupano i consumatori. Questa crescente tendenza all’aumento dei costi è stata giustificata dagli stessi gestori attraverso il concetto di inflazione, presentato come un meccanismo quasi automatico legato al costo della vita. La risposta a questa situazione è arrivata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha deciso di intervenire, chiedendo ai fornitori di seguire linee guida specifiche a partire dal primo gennaio 2024.

L’innovazione più discussa del 2023 nel settore delle telecomunicazioni è rappresentata dalle tariffe indicizzate all’inflazione, introdotte inizialmente da Wind Tre e TIM. Questo nuovo approccio prevede un aggiustamento periodico del canone mensile in base all’andamento dell’inflazione, rendendo impossibile l’esercizio del diritto di recesso, poiché l’adeguamento è considerato parte integrante delle condizioni contrattuali.

Bilanciare gli aumenti con offerte aggiuntive e miglioramenti dei servizi

Tim ha già annunciato un adeguamento annuale dei prezzi all’inflazione, aumentato di un coefficiente predeterminato. Ad esempio, se l’inflazione fosse del 2%, il costo mensile aumenterebbe del 5,5%. La prima variazione è prevista per aprile 2024, calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo armonizzato (Ipca) del 2023.

La situazione si complica ulteriormente con l’annuncio di aumenti da parte di altri operatori. Telecom Italia Mobile ha già implementato un aumento dei prezzi per dicembre 2023, e Fastweb prevede un aumento a partire dal primo gennaio 2024, giustificato anche da rincari di materie prime ed energia. Vodafone ha alzato i prezzi per le SIM ricaricabili da ottobre 2023, mentre le linee fisse passeranno da bimestrali a mensili dal 31 gennaio 2024.

Infine, Wind Tre, nata dalla fusione di due compagnie nel 2020, ha annunciato aumenti per contratti a partita IVA a partire da gennaio 2024. Anche la rete fissa sarà interessata dagli stessi aumenti, con un adeguamento automatico all’inflazione previsto dallo stesso periodo.

Aumenti giustificati dai cambiamenti del mercato e la promessa di ottima connessione

In conclusione, il settore delle telecomunicazioni in Italia si sta preparando a significativi rincari nel 2024, principalmente legati all’inflazione. Gli operatori cercano di compensare queste variazioni attraverso l’implementazione di nuove tecnologie e offerte aggiuntive, ma resta la preoccupazione per l’impatto economico sui consumatori e sulla continuità di servizio. I consumatori dovranno essere attenti a queste dinamiche e valutare attentamente le nuove condizioni contrattuali offerte dagli operatori.