Le eSIM sono sempre più diffuse e il nuovo trend tecnologico è orientato verso il passaggio da una SIM di tipo tradizionale a questa nuova tecnologia. Si tratta di una vera e propria alternativa che non prevede più l’inserimento di una SIM fisica ma il tutto è già integrato a livello hardware all’interno attraverso chip dedicati.

Lo smartphone o il device che necessita l’accesso alla rete manterrà una sola eSIM per tutta la sua vita utile mentre gli utenti potranno cambiare gestore secondo le proprie esigenze. Secondo un recente report redatto da Giesecke+Devrient (G+D), fornitore dell’eSIM di Apple, possiamo scoprire quali sono i cinque vantaggi più importanti di questa nuova tecnologia.

Il primo riguarda certamente la comodità per l’utente finale. Non essendoci nulla di fisico da cambiare, non è necessario recarsi presso un punto vendita dell’operatore telefonico per acquistare la SIM. I contratti per le eSIM vengono attivati in pochi minuti direttamente da remoto.

Ne consegue una maggiore flessibilità in ogni situazione. Che si tratti di un cambio di device o un viaggio all’estero, con pochi passaggi è possibile trasferire il proprio profilo e continuare ad utilizzare il device senza interruzioni.

Un aspetto da non sottovalutare è la maggiore sicurezza in quanto le eSIM non possono essere rimosse e manomesse. In questo caso, si riducono nettamente i rischi di accesso non autorizzato o furto della scheda.

Gli utenti più green potranno anche festeggiare per la maggiore sostenibilità di questa soluzione. Infatti, le SIM tradizionali sono realizzate in plastica e sono contenute in packaging in materiale plastico. Il passaggio alle eSIM permette una riduzione degli imballaggi e dello spreco di risorse.

Infine, anche il design dei dispositivi cambierà rendendoli sempre più compatti ed eleganti. Inoltre, la mancanza di elementi rimovibili dalla scocca del device permette di migliorare l’impermeabilità e la resistenza ad acqua e sporco.

Secondo quanto dichiarato da Philipp Schulte, CEO di G+D Mobile Security: “In alcuni casi, i consumatori sono ancora riluttanti a utilizzare la tecnologia eSIM, anche se molti dispositivi mobili la includono già insieme alla classica SIM. Una ragione per questo è che i benefici di questa tecnologia non sono ancora sufficientemente conosciuti“. L’amministratore delegato ha confermato la volontà di sottolineare i vantaggi di questa nuova tecnologia che diventerà sempre più utilizzata nel prossimo futuro.