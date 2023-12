Negli ultimi giorni, il film Netflix “Leave the World Behind” ha catalizzato l’attenzione degli spettatori, grazie alla sua trama apocalittica e alle stelle del cinema Julia Roberts ed Ethan Hawke. Tuttavia, la ragione per cui ci soffermiamo su questa pellicola in queste pagine riguarda un particolare elemento intrigante: la presenza di Tesla Model 3 “zombie”.

La trama segue una famiglia di quattro persone che si trova a vivere un incubo a causa di un imponente blackout a New York. Julia Roberts, nel ruolo di Amanda Sanford, ed Ethan Hawke (Clay Sanford), fuggono a bordo della loro Jeep Grand Cherokee, prefigurando il futuro modello elettrico, dirigendosi verso il New Jersey attraversando la Grande Mela.

Tesla Model 3 ‘Zombie’: una metafora disturbante della tecnologia

Durante il viaggio, la famiglia si scontra con delle “Tesla assassine“: in una scena tratta dal trailer, Julia Roberts si trova in un ingorgo autostradale circondata da una serie apparentemente infinita di Model 3 nuove, ma contemporaneamente incidentate e abbandonate.

In un momento cruciale, i protagonisti si rendono conto che qualcosa non va e corrono verso la loro Jeep, solo per essere inseguiti e attaccati dalle Tesla con il pilota automatico. Queste vetture sembrano cercare di speronare i protagonisti, presumibilmente a causa di un attacco informatico che le controlla a distanza.

Questa scena richiama alcune delle teorie complottiste più stravaganti diffuse recentemente sui social network. Alcuni critici delle auto elettriche hanno avanzato tesi assurde, tra cui l’idea che il pilota automatico potrebbe un giorno prendere il controllo dell’auto e comandarla a distanza, simile a Skynet di Terminator 2.

Pilotaggio automatico e distopia tecnologica: l’incubo di Leave the World Behind è reale?

Purtroppo, questa teoria complottista riflette una visione diffusa di un mondo governato da forze oscure che manovrano persone e cose come marionette. La scena nel film, benché fantastica, attinge a queste idee bizzarre che circolano sul ruolo della tecnologia nel nostro futuro. Mentre la trama di “Leave the World Behind” si sviluppa in una dimensione apocalittica, è un richiamo ai timori e alle speculazioni che talvolta emergono nella realtà riguardo alle nuove tecnologie. La pellicola fornisce uno spunto per riflettere sul modo in cui la narrativa cinematografica può influenzare e plasmare le percezioni della tecnologia nella nostra società.