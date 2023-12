TIM ruba utenti a Vodafone con le due Power da 150 GB

L’obiettivo della celebre azienda italiana telefonica TIM ora è quello di riprendersi al più presto possibile. Sfruttare il periodo natalizio potrebbe essere un’ottima soluzione, soprattutto in vista di un 2024 che vedrà diversi cambiamenti sulle reti mobili internazionali.

A tal proposito il gestore italiano ha optato per la linea del rinnovamento, proponendo delle vecchie soluzioni ma con costi più bassi e con qualche opportunità in più.

TIM: le due offerte Power sono disponibili per pochi euro mensili, ecco i dettagli

Tutti coloro che non hanno mai sentito parlare di queste due offerte mobili, dovrebbero dargli un’occhiata. La prima è la nuova Power Iron, mai vista prima in casa TIM ma che è in grado di offrire un alto grado di convenienza tra qualità e quantità. Al suo interno infatti figurano minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso, messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga per navigare in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 6,99 €.

La seconda offerta in realtà era stata già vista in passato da diversi altri utenti, che infatti non se l’erano lasciata a scappare. Si tratta della famosissima Power Supreme Web Easy, opportunità che include al suo interno più o meno gli stessi contenuti dell’offerta precedente ma con un cambiamento. Se quella precedente costava 6,99 €, questa costa 7,99 € ogni mese. Cosa cambia? Semplicemente la connessione ad Internet che consiste in ben 150 giga in 4G.

Queste due soluzioni sono dedicate solo ed esclusivamente a chi sceglie di abbandonare Iliad o un gestore virtuale. C’è un grande dettaglio che potrebbe passare in osservato per multi utenti: il primo mese sarà offerto gratis da TIM.