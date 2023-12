Risparmiare con Amazon è facilissimo ed è assolutamente alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio italiano, come nel caso del bellissimo smartwatch da uomo, un classico fitness watch con display da 1,39 pollici, che oggi ha un costo effettivo di circa 30 euro.

Il prodotto in questione è caratterizzato da un cinturino in alluminio a maglie, che ricorda chiaramente un top di gamma, facilmente regolabile ed adatto a qualsiasi polso, oltre che a smartphone di vario genere, ovvero con sistema operativo iOS o Android, così da essere sicuri di non avere problemi di compatibilità alcuna.

Smartwatch in vendita a 30€: oggi il risparmio è super

Un’occasione più unica che rara per avere uno smartwatch e spendere solamente 35 euro, infatti il suo listino di 59 euro viene scontato di 24 euro, con l’applicazione del coupon che oggi potete trovare direttamente in pagina. Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, così sarete sicuri di avere rapido accesso allo stesso, con spedizione gratuita a domicilio in tempi brevissimi.

Il display rotondo da 1,39 pollici è completamente a colori e facilmente settabile grazie al suo essere touchscreen. Le funzioni che gli utenti possono effettivamente raggiungere non cambiano rispetto agli standard a cui siamo abituati, ovvero corrispondono alla misurazione di passi, distanze percorse e calorie bruciate, passando anche per il cardiofrequenzimetro, che permette di misurare il battito cardiaco, ed anche il monitoraggio del sonno.

In termini dimensionali, lo ricordiamo, il dispositivo ha cinturino con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 220 millimetri, con possibilità di utilizzarlo su un polso di minimo 170 millimetri. L’altezza del quadrante si aggira attorno ai 53 millimetri.