WhatsApp, l’app per eccellenza di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, continua a stupire i suoi milioni di utenti con aggiornamenti e funzionalità sempre nuove.

La nuova versione aggiornata di WhatsApp, di cui vi parleremo oggi e che corrisponde alla 2.23.21.12, attualmente è disponibile solamente per un numero di Beta tester selezionati, che hanno il compito di testare le funzioni e individuare eventuali bug di sistema.

Ad ogni modo, le novità riguardanti questo nuovo aggiornamento sono di tipo grafico, quindi fanno riferimento all’interfaccia dell’applicazione.

Probabilmente non tutti sanno, che la piattaforma su dispositivi iOS ha già effettuato questo cambiamento, che aspetta di essere integrato su tutto il resto dei dispositivi Android.

Ma vediamo quali sono le sue caratteristiche principali.

WhatsApp, tutte le novità del momento

Innanzitutto, sulla pagina principale di WhatsApp, sarà possibile accedere alle sezioni principali dell’app, quali chat, chiamate, aggiornamenti e Community, in maniera semplice e veloce.

In quanto le icone di ogni sezione verranno mostrate su una barra presente sulla parte inferiore dell’interfaccia.

Il tasto per iniziare una nuova conversazione resta sempre sulla parte bassa dello schermo, ad eccezione dei dispositivi iOS in cui invece è presente in alto a destra.

Restano nella parte superiore le icone per scattare una foto o registrare un video, la barra di ricerca e il tasto che conduce alle impostazioni dell’app.

Un’altra novità di questo stesso aggiornamento riguarda la possibilità di creare eventi e condividerli all’interno di gruppi. Infatti grazie a questa funzione sarà possibile, per esempio come accade su Facebook, dare inizio ad un evento, impostare il suo nome, gli orari, decidere di ricevere notifiche che informano che il momento si sta avvicinando e molto altro ancora.