Realme GT5 Pro è ufficiale: specifiche tecniche e prezzo

Realme GT5 Pro è il nuovo top di gamma dell’azienda orientale, lo smartphone più potente di tutta la serie, che vuole ridefinire il concetto di flagship, con un salto di qualità letteralmente doppio, in termini di prestazioni e di capacità computazionali.

Tutto è possibile con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, il SoC pensato per gli utenti più esigenti, che offre un miglioramento del 30% nelle prestazioni della CPU e del 25% per quanto riguarda la GPU, andando a ritoccare anche l’efficienza energetica, che si migliora del 40%. Indubbiamente offre performance veramente uniche nel loro genere, risultando uno dei più potenti tra i dispositivi in circolazione. Il produttore ha prestato ugualmente attenzione al raffreddamento, integrando il 3VC con l’area VC più ampia del settore, che offre una dispersione del calore fino al massimo a 12’000 millimetri quadrati.

Realme GT5 Pro: le altre specifiche ed il prezzo

Il comparto fotografico è l’altro fiore all’occhiello del prodotto, al centro troviamo il sensore Sony LYT-808, la più grande fotocamera di sempre per Realme, con apertura F1.69, per scatti migliori con scarsa illuminazione, accoppiato con SuperLight Imaging Engine e l’algoritmo ProLight. Per completare l’esperienza è stato integrato un teleobiettivo IMX890, con il chiaro intento di distinguersi dalla massa.

Il display gode di un picco di luminosità di 4500nit, raggiungendo il massimo livello di luminosità nel settore, nonostante abbia una risoluzione 1,5K, ben 450 ppi ed una frequenza a 2160Hz. Le cornici sono sottilissime, soli 1,36 millimetri sul lato, con un rapporto schermo/corpo del 94,20%, ed il refresh rate dinamico che oscilla da un minimo di 0,5Hz, fino ad un massimo di 144Hz, supportando Dolby Atmos e Pro-XDR.

Il design ricorda gli orologi di lusso, grazie al nuovo intaglio zigrinato, con una variante realizzata in nano-pelle di alta tecnologia, testata addirittura 500’000 volte per resistere perfettamente all’usura. Lo sblocco del device potrà avvenire anche solo con il palmo della mano, basterà avvicinarla al display per accedere al sistema, sfruttando anche 12 movimenti/gesti gestiti dall’intelligenza artificiale.

La batteria è da 5400mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 100W e wireless a 50W, mentre il sistema operativo è ovviamente Android, con personalizzazione grafica Realme UI 5.0, senza dimenticarsi della certificazione IP64 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Al momento lo smartphone è stato presentato solamente in Cina, con un prezzo di partenza, per la variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, di 3’209 RMB.