Un team internazionale di esperti ha recentemente compiuto progressi significativi in una ricerca fondamentale, sviluppando un metodo innovativo per utilizzare i rifiuti di polietilene (PE), la plastica più comune al mondo, come materia prima e convertirli in sostanze chimiche preziose. La chiave di questo avanzamento risiede nell’applicazione della fotocatalisi guidata dalla luce.

Energia solare nel riciclo: una speranza per l’ambiente globale

Il Professor Shizhang Qiao, titolare della cattedra di Nanotecnologia e direttore del Centro per i Materiali in Energia e Catalisi presso l’Università di Adelaide, ha guidato il progetto, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Science Advances. Qiao ha spiegato che attraverso il loro approccio, hanno trasformato i rifiuti di polietilene in etilene e acido propionico con elevata selettività, utilizzando catalizzatori metallici dispersi atomicamente.

Il metodo adottato impiega la fotocatalisi a temperatura ambiente, con un accoppiamento di ossidazione per convertire i rifiuti di plastica in prodotti preziosi con elevata selettività. Ciò significa che quasi il 99% del prodotto liquido risultante è acido propionico, riducendo i problemi associati a prodotti complessi che richiedono processi di separazione. Inoltre, per evitare l’utilizzo di processi industriali che consumano combustibili fossili ed emettono gas serra, il team ha impiegato energia solare rinnovabile.

Attualmente, gran parte della plastica utilizzata finisce nelle discariche, e il polietilene è tra i materiali più diffusi. È utilizzato in una vasta gamma di prodotti, come imballaggi alimentari, buste della spesa e flaconi di reagenti. Tuttavia, la sua gestione come rifiuto è diventata una minaccia crescente per l’ambiente e l’ecologia globale.

Non solo polietilene nel futuro del pianeta

Il Professor Qiao sottolinea che i rifiuti di plastica sono una risorsa sottoutilizzata che può essere trasformata in nuovi prodotti commerciali attraverso il riciclo catalitico. Nonostante la sfida di sviluppare questa tecnologia di riciclaggio, il team mira a fornire una soluzione ecologica e sostenibile per ridurre l’inquinamento causato dalla plastica e contribuire a un’economia circolare.

In conclusione, questa ricerca non solo offre una soluzione innovativa per la gestione dei rifiuti di plastica, ma ha anche il potenziale di indirizzare sfide ambientali ed energetiche cruciali. L’utilizzo dell’energia solare per alimentare il processo di riciclo rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile. Questo studio ispirerà sicuramente ulteriori ricerche scientifiche nel campo della fotocatalisi e aprirà la strada a tecnologie di riciclaggio più efficienti guidate dall’energia solare.