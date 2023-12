Sony ha finalmente reso disponibile l’acquisto della nuova console PlayStation 5 Slim, già annunciata nei mesi scorsi. A partire dal 24 novembre, essa è reperibile sia nei vari store di tecnologia (come MediaWorld, Unieuro, Euronics) sia online sul sito ufficiale di PlayStation, con possibili sconti aggiuntivi conferiti dal Black Friday.

PlayStation 5 Slim, caratteristiche della console

La nuova console PS5 Slim, rispetto alle vecchie versioni, presenta due sostanziali differenze:

lo spazio di archiviazione : esso infatti cresce dai precedenti 825 GB fino a 1 TB

: esso infatti cresce dai precedenti 825 GB fino a 1 TB il design: come segnalato dalla parola “Slim“, il peso e il volume della nuova console sono stati ridotti, rendendola più leggera. Inoltre ora le sue facciate sono composte da quattro pannelli rimovibili secondo le preferenze dell’utente e intercambiabili con altri di colori differenti, al prezzo di listino di 50 euro. Dunque la console potrà essere personalizzata a proprio piacimento.

PlayStation 5 Slim, versioni disponibili

L’azienda ha rilasciato solamente una versione per questa nuova console, rifacendosi a quella già ideata per PS5: si tratta della versione Digital, che permette di godere dell’effettiva riduzione di volume della console. In caso l’utente avesse la necessità del lettore Blue-ray, potrà aggiungerlo alla PlayStation acquistandolo separatamente e montandolo nella parte in basso a destra della console.

Accessori aggiuntivi per la console

All’acquisto della nuova PS5 Slim viene fornito un supporto per poter posizionare la console in orizzontale. Il supporto, invece, per il posizionamento in verticale dovrà essere acquistato separatamente, al prezzo di 29,90 euro.

Prezzo delle console

Il prezzo per la PS5 Slim Digital è di 449,99 euro, mentre per la Standard Edition è di 549,99 euro.