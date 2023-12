Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno annunciato con entusiasmo la presentazione di una rivoluzionaria tecnologia dedicata alla guida in condizioni invernali estreme: la Snow chain-integrated tire technology. Questa innovazione mira a potenziare la sicurezza su strade innevate e ghiacciate durante la stagione invernale, rappresentando un notevole passo avanti nel settore automobilistico. Il video illustrativo di questa tecnologia all’avanguardia è disponibile sul canale YouTube di Hyundai Motor Group.

La guida invernale si evolve: ecco la tecnologia Snow chain-integrated tire

La tecnologia Snow chain-integrated tire si basa sull’utilizzo di moduli in lega con effetto memoria, accuratamente integrati all’interno della ruota e dello pneumatico. Quando ricevono un impulso elettrico, questi moduli emergono dalla superficie per assumere la funzione di catene da neve, garantendo un’aderenza ottimale su strade innevate. Questa soluzione innovativa supera le tradizionali catene da neve, spesso complesse da installare e rimuovere, offrendo invece un sistema automatico di catene avanzate in lega con memoria di posizione. Basta un semplice tocco di un pulsante per attivare questa funzione, contribuendo significativamente ad aumentare la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

Guidare sicuri con le gomme evolute di Hyundai e Kia

Joon Mo Park, responsabile del team di sviluppo avanzato del telaio, ha sottolineato l’importanza di trasformare le tecnologie avanzate in soluzioni pratiche a beneficio dei clienti. Ha dichiarato: “Questa innovazione, che ci auguriamo possa essere introdotta presto sui veicoli Hyundai e Kia, riflette il nostro impegno nel trasformare le tecnologie all’avanguardia in soluzioni concrete a totale vantaggio dei clienti“. Park ha anche ribadito l’impegno continuo nell’evoluzione di tecnologie mirate a migliorare la sicurezza e la facilità d’uso dei veicoli, aggiungendo valore all’esperienza dei clienti.

Il cuore di questa tecnologia rivoluzionaria consiste in un complesso cerchio e pneumatico caratterizzato da scanalature radiali, nelle quali sono stati accuratamente inseriti i moduli in lega. Grazie alla capacità della lega di ritornare alla sua forma originaria in risposta a un impulso elettrico, durante la guida normale, la forma a “L” della lega all’interno della ruota rimane compressa senza entrare in contatto con la superficie stradale. Tuttavia, quando il conducente attiva la funzione, un impulso elettrico riporta la lega alla sua forma originaria a “J”, spingendo il modulo fuori dallo pneumatico per ottenere un contatto diretto con la strada. Ciò migliora notevolmente l’aderenza, la stabilità e la sicurezza durante la guida su strade innevate.

Innovazione su quattro ruote

Da notare che, nella modalità di guida normale, sarà possibile riconoscere facilmente quando la superficie dello pneumatico si è usurata fino all’altezza del modulo, consentendo un tempestivo ciclo di sostituzione dello pneumatico. La tecnologia è attualmente in fase di richiesta di brevetto in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Ulteriori sviluppi tecnici, test di durata e di performance, insieme alle verifiche normative necessarie, precederanno la valutazione di Hyundai Motor e Kia Corporation sulla produzione in serie degli pneumatici con tecnologia Shape Memory Alloy Integrated Snow Chain. L’interesse per questa innovazione è palpabile, e la prospettiva di vedere questa tecnologia implementata su larga scala rappresenta un passo significativo verso un’esperienza di guida invernale più sicura e affidabile.