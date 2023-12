Superando gli oltre 30 anni di esperienza nel campo della robotica, iRobot continua a definire gli standard nel settore della pulizia domestica. Il Roomba 692, l’ultimo gioiello della famiglia, è la quintessenza della tecnologia e dell’efficienza.

La tecnologia del Roomba 692 è incentrata sul sistema di pulizia a 3 fasi, progettato per catturare sporco, detriti, polvere su pavimenti e sui tappeti, non raggiungibili da molti dispositivi simili. Questa metodologia avanzata garantisce un pulito completo e profondo. Andrà a superare sicuramente le tue più rosee aspettative. Su Amazon il dispositivo è in sconto del 33%. Il prezzo al momento è dì 199,90 euro, un’occasione imperdibile che congiunge qualità del prodotto, funzionalità e convenienza. A differenza delle aspirapolveri classiche, il Roomba non richiede manualità o particolare manutenzione. Usarlo sarà la vera svolta che aspettavi.

Roomba: Adattamento Intelligente alle tue esigenze

Il Roomba 692 non è solo un robot aspirapolvere, ma anche un compagno di pulizia intelligente. Impara le tue abitudini di pulizia nel tempo e suggerisce programmi personalizzati per soddisfare le tue esigenze specifiche. Oltre a prendersi cura delle pulizie di routine, si adatta alle “tendenze” stagionali, fornendo pulizie extra durante il periodo delle allergie.

Abbracciando l’era della casa intelligente, il Roomba 692 è compatibile con assistenti virtuali. Puoi comandare il tuo Roomba con un semplice comando vocale, integrandolo senza sforzo nei tuoi dispositivi Google Home e Amazon Alexa. Le spazzole multi-superficie del dispositivo non temono nulla, catturando dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni su qualsiasi tipo di superficie. Questa versatilità lo rende adatto a qualunque ambiente domestico.

Tramite la navigazione avanzata iAdapt, il Roomba 692 è dotato di una suite completa di sensori che gli consentono di muoversi sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. Questo garantisce una pulizia completa ed efficiente anche nei luoghi più difficili da raggiungere. Inoltre con la tecnologia intelligente iRobot OS, questo robot aspirapolvere diventa un compagno affidabile, adattandosi al tuo stile di vita e alle tue esigenze di pulizia. Acquistarlo potrebbe essere la scelta più intelligente della tua vita domestica. Avviare il dispositivo mentre si fa tutt’altro o si è fuori casa offre la comodità di trovare tutto pulito senza troppi sforzi.