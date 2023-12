Google sta spingendo ulteriormente i confini dell’intelligenza artificiale con il suo nuovo progetto, denominato Project Ellmann, che si propone di raccontare la storia della vita di un individuo attraverso l’integrazione di modelli linguistici avanzati, come Gemini, in Google Foto. Questo progetto è stato presentato durante un recente summit interno, indicando che potrebbe presto arricchire il già potente pacchetto di funzionalità della sezione.

Google ha introdotto recentemente Gemini come parte di un piano di implementazione e sperimentazione della società del Cupertino nel campo dell‘intelligenza artificiale. Questo sarà utilizzato in Project Ellmann per potenziare la capacità del sistema di acquisire, comprendere e rispondere ai risultati di ricerca associati alle foto e alle ricerche degli utenti.

Raccontare la tua vita attraverso le Foto con Google

L’obiettivo principale di Project Ellmann è identificare momenti significativi nella vita di un utente, come il conseguimento della laurea, il matrimonio, riunioni con vecchi compagni di classe, la nascita di un figlio e altri eventi memorabili. Quest istanti saranno estratti dai contenuti e dai metadati presenti nelle foto e nelle proprie ricerche.

Il sistema non si limiterà però solo ad identificare i momenti chiave, ma utilizzerà l‘analisi avanzata per comprendere specifici modelli nelle foto e nelle query di ricerca. Ciò consentirà a Project Ellmann di dedurre gli interessi dell’utente, le sue applicazioni preferite, gli animali domestici e altro ancora. La presentazione del progetto è avvenuta in un summit interno, come già detto, suggerendo che questa nuova soluzione potrebbe essere integrata nella popolare app di gestione delle foto. Ciò rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella personalizzazione e nell’esperienza utente offerta da Google Foto.

Google Foto ha già ricevuto miglioramenti a settembre, con cambiamenti nel design generale e l’introduzione della funzione “Ricordi”. Quest’ultima offre una vista temporale simile a uno scrapbook, permettendo agli utenti di rivivere, personalizzare e condividere facilmente i momenti importanti della loro vita. Grazie alle nuove funzioni, all’evoluzione di Project Ellmann e all’integrazione di Gemini, Google sta anticipando nuovi modi di utilizzare l’intelligenza artificiale per narrare storie personali attraverso foto e ricerche. Questi sviluppi promettono di trasformare la gestione delle immagini in un viaggio narrativo personalizzato.