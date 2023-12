Mark Zuckerberg ha recentemente annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità su WhatsApp chiamata “Chat Lock”, progettata per fornire agli utenti un ulteriore strato di privacy nelle loro conversazioni. Questa innovativa opzione consente agli utenti di bloccare l’accesso a specifiche chat, rendendole accessibili solo attraverso l’autenticazione biometrica o l’inserimento di una password.

Per attivare la funzione “Chat Lock,” gli utenti possono toccare il nome della conversazione, che sia individuale o di gruppo, e selezionare la sezione di blocco. Le chat bloccate saranno quindi spostate in una cartella dedicata e non saranno più visualizzabili nell’elenco delle chat normali. Come si farà ad accedere alle chat protette? Sarà necessario autenticarsi tramite impronta digitale, scansione del volto o inserimento di una password.

I livelli di blocco dell’innovativa opzione WhatsApp

La nuova funzione WhatsApp offre diverse opzioni di blocco, tra cui:

Queste opzioni saranno gestite dall’intelligenza artificiale, che imparerà le abitudini degli utenti per adattarsi di conseguenza. Attualmente, la funzione di blocco delle chat non è disponibile su WhatsApp Web/Desktop, ma solo sull’app per dispositivi mobili. Le chat bloccate su dispositivi mobili rimarranno visibili su queste versioni. Tuttavia, potrebbero esserci aggiornamenti futuri per estendere questa funzione a tutte le piattaforme.

Come Attivare Chat Lock su Dispositivi Android

Per gli utenti Android, oltre alle recenti novità date dai recenti aggiornamenti, c’è proprio la possibilità di attivare Chat Lock in modo molto semplice. Basta infatti seguire questi passaggi:

Accedere a WhatsApp e toccare la scheda “Chat”; Selezionare la chat che si desidera bloccare; Toccare il nome del contatto o del gruppo e scorrere verso il basso; Selezionare “Lucchetto chat” e attivare l’autenticazione biometrica o la protezione tramite password; Per accedere alle chat bloccate, effettuare uno swipe dall’alto verso il basso, selezionare “Chat con lucchetto” e autenticarsi.

In caso di ripensamenti, è possibile rimuovere il blocco di Chat Lock seguendo semplici passaggi, garantendo flessibilità. Grazie all’introduzione di Chat Lock, WhatsApp si impegna a offrire agli utenti un controllo ancora maggiore sulla privacy delle loro conversazioni. Resta da vedere come questa funzione verrà accolta positivamente e se ulteriori miglioramenti saranno apportati.