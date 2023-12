Il team di sviluppatori di WhatsApp continua il suo impegno costante nel migliorare egregiamente l’esperienza degli utenti e ha recentemente rilasciato due nuove versioni dell’applicazione beta per dispositivi Android. Queste sono rispettivamente la 2.23.26.6 e la 2.23.26.7. Gli aggiornamenti portano con sé nuove funzionalità al popolare servizio di messaggistica istantanea.

Una delle caratteristiche più interessanti emerse nelle scorse settimane riguarda la possibilità di richiedere una revisione per i canali sospesi. Attraverso la versione 2.23.26.6 beta, questa funzione è stata resa disponibile per alcuni utenti. WhatsApp avvisa i proprietari dei canali sullo stato, fornendo dettagli utili in caso di violazioni. Inoltre, l’update introduce un’opzione che nasconde automaticamente le etichette di navigazione durante lo scorrimento dello schermo e aggiunge la possibilità di cercare i messaggi per data.

Backup su Google Drive per messaggi WhatsApp

La versione 2.23.26.7 beta introduce un avviso per ricordare agli utenti che, nei prossimi mesi, i backup del servizio di messaggistica inizieranno ad occupare spazio su Google Drive. Questa novità mira a tenere informati gli utenti sui cambiamenti futuri relativi alla gestione dei backup.

Gli interessati a provare in anteprima le nuove funzionalità di WhatsApp Beta per Android possono farlo iscrivendosi al programma beta testing attraverso il Google Play Store. Per coloro che non sono iscritti, è comunque possibile installare manualmente le versioni più recenti tramite i file APK scaricabili da APK Mirror. Al momento, non sono disponibili informazioni su quando queste novità saranno rese disponibili per tutti gli utenti, ma gli esperti credono che non manchi molto.

Filtri per una ricerca veloce

WhatsApp si prepara a introdurre un’altra funzione che promette di rivoluzionare l’esperienza utente: i filtri per gli aggiornamenti di stato. Questa novità mira a migliorare l’accessibilità e la facilità d’uso, offrendo un maggiore controllo sulla visualizzazione degli aggiornamenti condivisi dai loro contatti.

Una volta attivati, i filtri presenteranno una schermata aggiuntiva con un elenco verticale di tutte le novità. Questa organizzazione strutturata è progettata per risparmiare tempo agli utenti, semplificando la gestione e la visualizzazione degli aggiornamenti. Questi consentiranno una categorizzazione avanzata degli aggiornamenti di stato. Gli utenti potranno scegliere tra quattro voci: