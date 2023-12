Euronics sembra essere letteralmente inarrestabile, con la nuovissima campagna promozionale, infatti, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di altissima qualità, riuscendo a spendere cifre decisamente inferiori alle più rosee aspettative.

Il volantino è uno dei migliori in circolazione, sia per quanto riguarda la varietà delle offerte messe a disposizione del consumatore finale, che proprio per il rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono tranquillamente essere completati sia in negozio che online, così da godere della massima versatilità possibile.

Euronics, offerte a più non posso con un volantino assurdo

Il SottoCosto di Euronics, che ricordiamo porta con sè scorte estremamente ridotte, è forse una delle migliori soluzioni di questo fine 2023, per il rapporto qualità/prezzo di alcuni dei prodotti effettivamente inclusi. Tra i modelli di smartphone in promozione non possiamo che annoverare l’ottimo Xiaomi Redmi Note 12 Pro, che oggi viene proposto a soli 219 euro, passando anche per Realme 11 5G, Motorola Edge 30 Neo, che viene proposto a 229 euro, oppure alcuni top di gamma di alta caratura, come il Realme 11 Pro+ 5G, acquistabile dal pubblico a soli 419 euro.

Le alternative del volantino sono molteplici ed altrettanto interessanti, con prodotti che comunque hanno anche prezzi inferiori ai 200 euro, ma che spaziano verso altre categorie merceologiche: tra queste spiccano Xbox Series X, proposta a soli 399 euro, oppure anche la più recente Switch OLED, il cui valore finale attuale si aggira attorno ai 329 euro. Per conoscere da vicino le offerte, vi dovete collegare qui.