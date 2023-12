Secondo una fuga di notizie, Apple la famosissima multinazionale americana, sta lavorando a un nuovo tipo di fotocamera per i suoi iPhone.

Una fotocamera selfie mai vista prima che, la nota azienda di Cupertino, intende integrare sotto il display dei suoi smartphone.

Questo progetto potrebbe portare dunque alla realizzazione di un iPhone “all-screen“, privo di elementi disturbanti come Dynamic Island o notch.

Apple e la nuova fotocamera selfie, l’ iPhone si prepara a diventare all screen

Apple con questa nuova integrazione porterà sicuramente i suoi smartphone ad un livello superiore, in quanto tale sistema consentirà di nascondere la fotocamera sotto il display del cellulare. Lo schermo, in questo modo, non presenterà dunque alcun foro quando la fotocamera non viene utilizzata.

Ovviamente l’elaborazione di un progetto simile richiede comunque delle sfide da superare, per esempio: quando si attraversa l’area dello schermo prima di raggiungere l’obiettivo della lente, vi è una perdita rilevante di luce.

Dunque ciò potrebbe compromettere la risoluzione delle immagini o comunque la realizzazione di foto non troppo luminose.

Molto impegnati nell’elaborazione di questo tipo di tecnologia sono LG Innotek ed anche LG Display.

Tuttavia, nonostante l’ interesse sia davvero elevato, potremmo non assistere al debutto di questa nuova tecnologia almeno fino all’anno 2027.

In quanto, i tempi destinati alla ricerca e allo sviluppo di un sistema simile sono davvero molto lunghi, considerata anche la fase successiva di betatester, volta a verificare l’effettivo funzionamento della fotocamera.

Questo è tutto ciò che sappiamo a riguardo, in caso di ulteriori informazioni non tarderemo a riportarvele.

Dunque restate sintonizzati!