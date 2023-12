Per tutti i fan del famoso smartphone Pixel di Google, il motore di ricerca più famoso al mondo, ha una straordinaria sorpresa per voi che riguarda il nuovo Pixel 8 Pro.

Proprio in questi ultimi giorni, i fan dell’omonimo marchio hanno assistito al lancio di un nuovo aggiornamento di sistema che è stato davvero molto rilevante.

Tuttavia, la novità del momento riguarda l’introduzione di un nuovo tipo di tecnologia all’interno del dispositivo, stiamo parlando del suo misterioso sensore di temperatura.

Pixel 8 Pro e il nuovo aggiornamento Fitbit

Google Pixel aveva già lavorato alle possibili e numerosissime funzioni di questo sensore, iniziativa che poi è stata abbandonata malgrado la delusione di numerosi utenti.

Ma grazie al nuovo aggiornamento dell’app Fitbit (4.06.7) il progetto è stato nuovamente preso in considerazione. Questa volta però le aspettative e i proposito sono tutti molto positivi.

l’APK di Google Pixel 8 Pro consente agli utenti di misurare la temperatura corporea e creare una cartella clinica avvalendosi anche di questo elemento.

Si tratta di un’innovazione davvero importante, grazie alla quale gli utenti possono “scegliere se consentire a Fitbit di salvare e archiviare i dati sulla temperatura corporea nel vostro profilo Fitbit. Una volta salvato, il termometro del tuo telefono inizierà a condividere i dati con Fitbit, inclusi questi e risultati futuri, a meno che tu non decida di farlo”.

Inizialmente lanciato solo per misurare la temperatura degli oggetti e per scopi puramente ricreativi il progetto è ancora in fase di sviluppo. Una situazione che la situazione potrebbe cambiare con l’approvazione finale della FDA.