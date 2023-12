TIM, colpo grosso a Iliad con 2 offerte Power da 150 GIGA

Unitamente a quello che è accaduto nell’ultimo periodo, TIM vuole dare sfoggio di quella che è la sua forza. Questo significa che insieme ai grandi cambiamenti che ci sono stati nel mondo della telefonia grazie alle offerte degli altri gestori, il celebre provider italiano vuole far vedere di che pasta è fatto.

Sono attualmente due le offerte che fanno parte del parterre di TIM, entrambe della linea Power. La prima è una novità nel mondo della telefonia mobile e si chiama Power Iron, mentre la seconda è già conosciuta; torna infatti anche la Power Supreme Web Easy.

TIM, cosa significa risparmiare avendo due offerte top, ecco le Power

Andando a descrivere entrambe le soluzioni, si può dire che sono molto simili tra loro anche se ci sono dei piccoli cambiamenti. Innanzitutto la prima delle due è quella che costa meno, partendo da una base di 6,99 € mensili. Nella Power Iron gli utenti possono trovare ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS illimitati ancora verso tutti e 100 giga per navigare in Internet, tutto con la rete 4G di TIM.

La seconda offerta è quella probabilmente più vantaggiosa, visto che spendendo solo 1 € in più si potrà ottenere qualcosa di meglio. La Power Supreme Web Easy consente infatti di avere sempre i soliti minuti e messaggi ma con 150 giga disponibili per la navigazione in Internet. Il prezzo è dunque di 7,99 € mensili.

Tutti gli utenti che sottoscriveranno le due offerte potranno avere a disposizione il primo mese gratis. Questo significa che il pagamento partirà dal secondo in poi.