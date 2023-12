TIM: le due offerte POWER da 150 GB che costano pochissimo

Pian piano tutti hanno cominciato a sottoscrivere offerte appartenenti ai cosiddetti gestori virtuali, che sono diventati delle istituzioni. Il merito sta sicuramente nella convenienza che predispongono per il pubblico, fatta di prezzi bassissimi che durano per sempre. TIM però vuole continuare a dire la sua mettendo in difficoltà queste aziende che si ritroveranno a fronteggiare un gestore di grandissima qualità.

Attualmente quella del provider è sicuramente una delle migliori soluzioni sotto questo punto di vista e con l’ultima offerta lanciata per alcuni utenti ormai qualche settimana fa non fa altro che vincere ogni confronto. Basta infatti una cifra molto bassa per portare a casa una promozione completa di ogni contenuto tra minuti, messaggi e giga per navigare in Internet. In realtà le offerte sono due, entrambe della stessa linea Power. L’obiettivo sarà quello di riportare indietro diversi utenti che hanno scelto di scappare via tempo addietro.

TIM, le nuove Power hanno tutto al loro interno: ecco la Iron e la Supreme Web Easy

Nessuno credeva che TIM potesse ritornare improvvisamente con due offerte molto vantaggiose come quelle che sono state viste ultimamente. Il celebre gestore italiano che ha tenuto in mano le redini per diversi anni, vuole continuare a farlo con la sua Power Iron e con la Power Supreme Web Easy.

Entrambe le promozioni sono molto simili ma variano per quanto riguarda i giga e per quanto riguarda il prezzo mensile. In entrambe le situazioni ci sono minuti ed SMS senza limiti, con la prima che offre 100 giga e con la seconda che ne offre 150. La prima costa 6,99 € al mese, mentre la seconda 7,99 € al mese. Il primo mese sarà gratuito.