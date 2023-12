WhatsApp, AGGIORNAMENTO storico per i file multimediali

Sono diversi anni che WhatsApp sta intraprendendo un percorso di rinnovamento, atto soprattutto a tenere sotto controllo la concorrenza. Gli utenti a più riprese hanno fatto presente la grande ascesa di Telegram, grande rivale del colosso colorato di verde che ha dato grandi dimostrazioni. Con tutte le sue funzionalità infatti la piattaforma colorata di azzurro ha messo in crisi gli utenti di WhatsApp, che per lungo tempo non sapevano a quale delle due applicazioni affidarsi.

Ora però tutto è più chiaro soprattutto alla luce degli ultimi aggiornamenti che l’app di Zuckerberg ha riportato. WhatsApp ha migliorato diversi punti della sua interfaccia includendo anche molte funzionalità, che soprattutto dal periodo estivo stanno facendo pian piano capolino. Dopo le anticipazioni, sembra che l’ultima parte di questo 2023 sia destinata a fornire ancora grandi novità in chiave feature.

WhatsApp: arriva la possibilità di inviare i file multimediali completi

Sono diverse le funzioni che potrebbero essere introdotte, siccome sono in fase di test all’interno della versione beta. Le fonti più vicine a WhatsApp riferiscono infatti dell’arrivo imminente di qualche novità di rilievo, come quella di cui si parla tanto da qualche giorno a questa parte.

Stando alle ultime indiscrezioni infatti nella versione beta di WhatsApp e in alcune in pianta stabile per iOS, starebbe arrivando la possibilità di inviare i file multimediali senza compressione. Questo vuol dire che ogni foto e ogni video potrà essere inviata al vostro interlocutore anche nel formato pieno. Indipendentemente da quanto sarà grande, WhatsApp dovrebbe consentire di inviare un file in originale. A breve dovrebbero esserci novità in merito al rilascio per tutti.