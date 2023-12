TIM, Vodafone, Iliad e altri: la lista dei migliori operatori 2023

TIM, Vodafone, WindTRE, Iliad ed altri: chi è l’operatore migliore in merito alla copertura di rete?

Per riuscire a valutare la qualità della rete mobile di ogni gestore italiano è possibile riferirsi ad un recente report. Si tratta di quello che considera l’esperienza della rete mobile da parte di OpenSignal, in grado di offrire un’analisi molto dettagliata riguardo alla copertura. Sono varie le categorie che vengono prese in considerazione, come la copertura, l’esperienza complessiva, l’esperienza 5G e la continuità.

La migliore copertura: ecco quale operatore la possiede

I dati in questione servono per capire quale operatore di telefonia abbia la migliore copertura di rete mobile sul territorio. Secondo uno studio pubblicato durante lo scorso mese di maggio 2023 e ai dati che sono stati raccolti nei mesi precedenti, sono state analizzate le prestazioni di cinque gestori in particolare, ovvero TIM, Vodafone, WindTRE, Iliad e Fastweb.

Per quanto concerne la copertura, il primo posto in assoluto viene occupato da Vodafone, mentre a seguire al secondo posto ci sono TIM e WindTRE a pari merito con 0,1 in meno. Leggermente più distaccato al terzo posto ecco Iliad, con Fastweb fanalino di coda al quarto posto.

In merito all’esperienza della copertura 5G, Fastweb e WindTRE dominano e quasi doppiano Vodafone e Iliad. Quarto posto per TIM.

Si tratta di dati importanti che lasciano capire quanto tutti i gestori si stiano adoperando per migliorarsi. Ovviamente per quanto concerne la copertura, che è l’aspetto più importante, continua a vincere Vodafone che negli ultimi anni è riuscita a fare man bassa.