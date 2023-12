Apple AirTag in super promozione su Amazon per un periodo veramente unico nel suo genere, infatti gli utenti possono spendere poco o niente per il suo acquisto, approfittando di una importante riduzione di prezzo che vi farà impazzire letteralmente.

Gli AirTag di Apple sono dei semplici accessori da collegare a prodotti di cui si vuole conoscere sempre l’ubicazione, ad esempio un mazzo di chiavi, che renderà davvero difficile perderli, proprio perché sarà sempre possibile vedere dove si trovano dal proprio smartphone, sfruttando anche l’eventuale presenza di device simili nelle vicinanze.

Apple AirTag, la promozione su Amazon è ottima

Essendo un accessorio tanto semplice, è chiaro che il prezzo di partenza di Apple AirTag sia relativamente ridotto, infatti ad oggi costerebbe di listino 39 euro, ma approfittando dell’ottima riduzione di Amazon, pari al 10% del suo valore, la spesa finale andrà sui 34,99 euro.

E’ chiaramente estremamente portatile e facile da “nascondere” ovunque si desideri, basti pensare infatti che ha un peso di soli 11 grammi, e la sua configurazione è alla portata anche dell’utente meno esperto. Basterà collegarlo con un singolo tap all’iPhone o all’iPad di cui si è proprietari, per poi poterlo “seguire” con una buonissima precisione per lungo periodo.

L’unica cosa da ricordare è che non lo si potrà allontanare per troppo tempo, inteso come settimane, altrimenti si potrebbe incappare in qualche problema. Per il resto è disponibile su Amazon anche in varianti multiple, ovvero in set “famiglia” che permettono di risparmiare ulteriormente.