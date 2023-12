Se avete un budget abbastanza alto per il vostro autoregalo di Natale oppure state pensando di fare un bel pensiero al vostro partner/fratello/genitore, non possiamo non consigliarvi Meta Quest 3.

Attualmente il visore è proposto dalla piattaforma Amazon ad un prezzo abbastanza conveniente, anche se pure sempre abbastanza alto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Meta Quest 3 ad un buon prezzo su Amazon

Con il Meta Quest 3 si possono giocare centinaia di videogiochi nati espressamente per questo visore, senza bisogno di un computer, di una console o di uno smartphone; si può entrare in uno dei molti metaversi disponibili a oggi e conoscere persone, si possono guardare film dentro a enormi sale cinematografiche, o piazzando un grosso schermo dentro a casa vostra; si può lavorare al proprio PC aggiungendo più monitor; si può imparare a suonare il pianoforte attraverso la realtà mista, o giocare l’infinito catalogo di videogiochi VR per PC collegandolo al proprio computer.

In realtà virtuale, e nello specifico con Meta Quest 3, si possono fare davvero una quantità infinita di cose, e se vi avvicinate per la prima volta a questa tecnologia sappiate che il grado di stupore si gonfierà a dismisura di giorno in giorno, ogni volta che scoprirete una nuova feature del vostro headset. Se invece conoscete già la realtà virtuale, e venite magari dall’iterazione precedente dello standalone, sappiate che Meta Quest 3 vi offre sostanzialmente due cose in più: una qualità visiva superiore, e una serie di app e videogiochi pensati per la realtà mista, che fino a oggi credevate impensabili.

Il Meta Quest 3 è sensibilmente più piccolo del Meta Quest 2. Non che il peso sia particolarmente differente, anzi, parliamo addirittura di pochissimi grammi di scarto, ma una volta indossato scoprirete subito una vestibilità ancora più aggraziata e più in linea con quella offerta dal suo competitor più temibile: il Pico 4. Insomma queste sono solo alcune delle caratteristiche del fantastico visore, che potete trovare al prezzo di 549 euro seguendo questo link.