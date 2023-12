Il 2023 ha riservato agli utenti Rabona Mobile una serie di sorprese, tutte legate a una progressiva perdita di funzionalità nei servizi offerti dall’operatore. In un susseguirsi di eventi che hanno scosso la tranquillità degli abbonati, si è passati dalla mancata possibilità di inviare SMS a problemi di connessione internet, fino ad arrivare al colpo finale: l’impossibilità di effettuare chiamate telefoniche. Questa serie di inconvenienti ha fatto emergere una situazione problematica e ha spinto Rabona Mobile a rompere il silenzio che aveva caratterizzato le fasi precedenti.

Le mosse di Rabona Mobile per difendersi dalle minacce di Vodafone

La reazione di Rabona Mobile non si è fatta attendere, con la pubblicazione di una lettera aperta indirizzata sia ai clienti, vittime delle limitazioni attuali, sia alle associazioni dei consumatori che tutelano i diritti degli stessi. Nella lettera, l’operatore virtuale ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti, attribuendo la responsabilità della situazione sia a Vodafone che ad Agcom. Rabona Mobile ha accusato Vodafone di non aver fornito condizioni tecniche adeguate, nonostante un contratto che aveva comportato il pagamento di 18 milioni di euro. Inoltre, ha affermato di aver segnalato la questione ad Agcom, la quale, secondo Rabona, non avrebbe agito a difesa dei diritti dell’operatore virtuale.

La lettera rivela che la richiesta di Rabona Mobile a Vodafone di migliorare le condizioni tecniche per i clienti è stata accolta con minacce di interruzione del servizio. Rabona ha quindi cercato il supporto di Agcom, ma il suo tentativo sarebbe stato vano, con Plintron, definito il “braccio operativo” di Vodafone, che avrebbe attuato le minacce iniziali causando disagi ai clienti.

La vicenda è ora al centro dell’attenzione, e si attendono le risposte di Agcom e Vodafone per avere un quadro più completo della situazione. Nel frattempo, Rabona Mobile ha ottenuto un successo legale con il Tribunale di Milano che ha accolto il suo ricorso cautelare. Il giudice ha ritenuto fondata la richiesta di Rabona Mobile, aprendo la strada a un processo più approfondito che stabilirà la verità dei fatti.

Una svolta nella battaglia legale, ma la guerra è ancora aperta

L’operatore virtuale conclude la lettera riaffermando il proprio impegno a difendere i diritti dei clienti, la reputazione e la propria azienda. Invita gli utenti e le associazioni dei consumatori interessate a contattare la società per ottenere ulteriori informazioni e promette di continuare a lottare per la verità.

In questo scenario intricato, con il Tribunale di Milano dalla sua parte, Rabona Mobile sembra aver ottenuto un piccolo successo legale. Tuttavia, resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e se Agcom e Vodafone risponderanno alle accuse. La situazione solleva importanti questioni sulla gestione delle infrastrutture di rete e sul ruolo delle autorità regolamentari nel garantire la qualità dei servizi offerti agli utenti. Con la speranza di una risoluzione equa, gli occhi sono ora puntati su come questa vicenda influenzerà il panorama dei servizi di telecomunicazioni e la tutela dei consumatori nel futuro prossimo.