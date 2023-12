Recentemente, Samsung ha avviato il progetto di aggiornamento dei suoi dispositivi Galaxy alla versione 6.0 della One UI. Tuttavia, secondo segnalazioni degli utenti, questo processo sembra causare inconvenienti legati all’installazione degli aggiornamenti di sistema provenienti da Google Play. Un bug, ancora da risolvere, sta impedendo a vari smartphone, inclusi modelli noti come l’S20, l’S22, il 23, l’A33, lo Z Fold 5 e altri, di ricevere gli ultimi udate da parte di Google Play.

La situazione è abbastanza complessa, con alcuni modelli di Galaxy ancora bloccati agli aggiornamenti di luglio, altri avanzati a quelli di agosto o settembre. Sorprendentemente, alcuni Samsung si trovano ancora con gli aggiornamenti di Google Play persino datati maggio. Anche l’installazione manuale sembra non risolvere il problema, con un messaggio che comunica agli utenti che invece avvisa che il dispositivo non abbia invece aggiornamenti o che questi non siano disponibili.

Cosa provoca il Bug sui Samsung Galaxy

Alcuni utenti hanno commentato che, sebbene sembri avviarsi la procedura di installazione, una volta completato il processo, la situazione rimane invariata per quanto riguarda Google Play. Fortunatamente, almeno gli smartphone non si bloccano, consentendo di continuare a utilizzare i dispositivi Samsung. La questione diventa ancora più strana considerando che lo stesso modello di cellulare può avere aggiornamenti diversi di Google a seconda del Paese di provenienza. Questo aggiunge ulteriore frustrazione per coloro che si ritrovano con smartphone non allineati alle moderne versioni.

Un aspetto incoraggiante è che questo bug sembra essere comparso in passato e successivamente scomparso senza alcuna modifica da parte di Samsung. Gli utenti sperano però che l’azienda risolva presto questo problema, garantendo una strada regolare di update e mantenendo i dispositivi Galaxy al passo con le ultime novità. Nel frattempo, attendiamo con ansia ulteriori comunicazioni da parte della società riguardo a una soluzione tempestiva per questo inconveniente che dura ormai da mesi.