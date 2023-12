In un’entusiasmante svolta nell’universo della creatività digitale, Microsoft sta portando l’intelligenza artificiale al centro del suo programma Paint attraverso un nuovo aggiornamento. Quest’ultima innovazione, nello specifico, è rappresentata dall’integrazione di DALL-E 3, un sistema di intelligenza artificiale generativa, nell’ambiente Windows 11. Questa notizia è giunta come una boccata d’aria fresca per gli utenti appassionati di grafica digitale e design, che ora potranno sperimentare un livello completamente nuovo di creatività attraverso Paint.

Cocreator di Paint: la nuova frontiera dell’arte digitale

Il percorso verso l’implementazione di questa funzionalità ha avuto inizio verso metà ottobre, quando la funzione Cocreator di Paint è stata resa disponibile per gli utenti iscritti al programma Insider. Questo periodo di anteprima ha permesso agli utenti di sperimentare in anteprima le potenzialità dell’intelligenza artificiale di DALL-E 3, preparandoli per il suo imminente debutto nella versione stabile di Windows 11.

Per sfruttare l’intelligenza artificiale su Paint, gli utenti possono seguire un processo semplice e intuitivo. Basterà aprire un file su Paint e individuare il pulsante “Cocreator” posizionato strategicamente sulla toolbar del lato destro. Una volta cliccato, si aprirà una barra laterale interattiva che consentirà agli utenti di fornire descrizioni testuali di ciò che desiderano creare. La magia avviene quando DALL-E 3 traduce queste descrizioni in immagini creative e suggestioni visive. Il risultato finale sarà presentato sotto forma di tre alternative, offrendo agli utenti la libertà di scegliere la versione finale dell’immagine desiderata.

DALL-E 3: quando le descrizioni testuali si trasformano in capolavori visivi

In un gesto di attenzione nei confronti degli utenti meno esperti, Microsoft ha messo a disposizione un tutorial dettagliato suddiviso in quattro step. Questa risorsa educativa mira a garantire che chiunque, indipendentemente dal livello di competenza, possa sfruttare appieno le potenzialità della nuova funzione Cocreator di Paint.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo generale, alcuni utenti potrebbero trovare un inconveniente sulla loro strada verso la creatività assistita dall’IA. Alcuni rapporti suggeriscono che è stata richiesta agli utenti di iscriversi a una “lista d’attesa” per poter utilizzare Cocreator. Pertanto, nonostante la presenza del pulsante dedicato, potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni prima di poter sperimentare pienamente la funzionalità. Questa sfida temporanea potrebbe, in realtà, essere un segno tangibile dell’elevato interesse e della domanda crescente che circonda questa innovativa aggiunta a Paint.

L’ evoluzione della creatività digitale e cosa ci riserva il futuro con l’IA al comando

In conclusione, l’introduzione dell’intelligenza artificiale attraverso DALL-E 3 in Paint rappresenta un passo significativo verso il futuro della creatività digitale. Questo aggiornamento non solo offre agli utenti uno strumento innovativo per esplorare la loro immaginazione, ma evidenzia anche l’impegno di Microsoft nel portare costantemente nuove e avanzate funzionalità nelle mani degli utenti. Mentre gli appassionati di grafica digitale abbracciano questa nuova era di creatività assistita dall’IA, resta da vedere come Paint evolverà ulteriormente, guidando forse una rivoluzione nel modo in cui concepiamo e creiamo arte digitale.