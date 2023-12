La medesima fonte che ha diffuso in rete un presunto video di gameplay off-screen di GTA 6 sembrerebbe aver svelato, con una certa dose di attendibilità, il possibile periodo di rilascio del gioco, programmato, stando alle voci, per l’autunno del 2024. I preordini, secondo queste voci, avrebbero dovuto prendere il via poco dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale. È fondamentale sottolineare che, come sempre, queste informazioni devono essere prese con la dovuta cautela, considerando la proliferazione di voci non confermate nel corso degli anni.

Analisi approfondita del caso GTA 6 e della sua presunta autenticità

Per coloro che non fossero a conoscenza di questa vicenda, qualche giorno fa è apparso su TikTok un presunto filmato di gameplay di GTA 6, che, stando alle ricostruzioni della community, sarebbe stato condiviso online dal figlio di Aaron Garput, il co-Studio Head e art director di Rockstar North.

Il breve filmato mostra brevemente un’immagine televisiva con un gioco open world, offrendo una visuale di una vasta mappa urbana difficilmente identificabile. Non sembra collegato a nessun gioco attualmente presente sul mercato e non corrisponde a GTA V, come inizialmente sospettato.

Se si dovesse dare credito a queste voci, sembrerebbe effettivamente un frammento di GTA 6, e la sua autenticità sarebbe avvalorata dalla fonte da cui proviene il filmato: secondo quanto trapelato, si tratterebbe del figlio di un importante membro di Rockstar Games, pertanto presumibilmente ben informato riguardo a Gran Theft Auto 6.

Intrighi e misteri nel mondo videoludico

Naturalmente, non c’è alcuna conferma ufficiale al momento, ma sembrerebbe che il presunto figlio di Aaron Garput, co-Studio Head e art director presso Rockstar North, sia coinvolto nella vicenda. Il video è stato prontamente rimosso, mentre Take Two e il team di sviluppo si adoperano per tracciare tutti i possibili mirror e cancellare le tracce che si stanno diffondendo online, presumibilmente.

Ulteriori dettagli e una correzione sulla fonte dell’indiscrezione sono giunti dall’account @GTAVI_Countdown. A quanto pare, il filmato non sarebbe stato pubblicato direttamente dal figlio di Garput, ma da un suo “amico”, motivato dal convincimento che le sequenze e le informazioni condivise diventeranno “inutili” dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di GTA 6, e quindi, secondo lui, “non danneggeranno nessuno”.

Anticipazioni e ipotesi che emergono online

Oltre a fornire una possibile finestra di lancio del gioco, la fonte anonima ha anche rivelato che l’ambientazione di GTA 6 sarà il doppio di dimensioni rispetto a Los Santos e comprenderà tre città principali e quattro più piccole, con un imponente lago al centro della mappa.

Secondo le stesse voci, sarà possibile accedere addirittura al 70% degli edifici presenti nel gioco, una percentuale così elevata da sollevare ulteriori dubbi sulla veridicità delle informazioni. In conclusione, è imperativo mantenere un atteggiamento scettico finché non saranno fornite conferme ufficiali da parte di Rockstar Games o di fonti affidabili nel settore videoludico.