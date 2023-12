WindTre, uno degli operatori telefonici italiani più influenti ed importanti all’ interno del mercato delle telecomunicazioni, aumenta, finalmente, la lista dei modelli di smartphone compatibili con il servizio VoLTE.

Per chi non lo sapesse, il termine VoLTE è un acronimo che significa Voice over LTE, esso indica una particolare tecnologia che consente alle persone di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G, invece che la copertura di rete.

Si tratta di una soluzione davvero innovativa, che consente di risolvere moltissime problematiche precedenti.

Per esempio, anche se in mancanza di copertura di rete, gli utenti potranno comunque provare ad effettuare telefonate grazie al loro traffico dati. Ciò consente non solo di valicare i limiti imposti dalla rete, ma garantisce anche moltissimi altri vantaggi.

È infatti possibile contare su un notevole miglioramento per quanto riguarda la qualità dell’audio, oltre alla possibilità di continuare a navigare e di utilizzare le app senza rallentamenti o interruzioni nel corso della chiamata.

WindTre: tutti i nuovi dispositivi compatibili

A tal proposito, di seguito, vi mostreremo gli smartphone che sono stati aggiunti da WindTre all’interno del suo elenco di nuovi modelli smartphone da oggi supportati per il servizio VoLTE.

Questi sono:

Xiaomi 12x, Xiaomi 13 Ultra 5G, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra 5G, POCO C40, POCO F4 5G, POCO F4 GT 5G, POCO F5 5G, POCO F5 Pro 5G, POCO M3 Pro 5G, POCO M4 Pro, POCO M5, POCO M5s, POCO X3 GT, POCO X4 GT 5G, POCO X4 Pro 5G, POCO X5 5G, POCO X5 Pro 5G, Redmi 10, Redmi 10, Redmi 10 Power, Redmi 10A, Redmi 10C, Redmi 12, Redmi 9, Redmi A1+, Redmi A2+, Redmi K60 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 10S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11E Pro 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12S e Redmi Note 9.