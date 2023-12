WhatsApp continua a proporre sempre nuove funzionalità e opzioni di utilizzo, tutte volte a rendere l’esperienza d’uso dell’utente più attrattiva, coinvolgente e perché no, anche più sicura.

Tuttavia, non tutte le novità riescono a superare la fase di beta tester e ad essere introdotte nelle nuove versioni disponibili dell’app.

A tal proposito, attualmente la piattaforma sta proprio lavorando allo sviluppo di uno dei suoi ultimi aggiornamenti che, per il momento, sembra sia stato rilasciato solo per un ristretto gruppo di beta tester selezionati.

L’ aggiornamento a cui ci riferiamo includerà la possibilità di condividere, sui propri stati, foto e video in HD. Ovvero di qualità migliore rispetto a quella a cui siamo abituati.

Nuovo Aggiornamento WhatsApp, un successo o un buco nell’acqua?

La nuova funzione WhatsApp avrà un’icona tutta sua. Essa funzionerà in questo modo:

Nel momento in cui pubblicate un video o un’immagine sul vostro stato, in alto a destra, come sempre, sono presenti tutte le icone delle azioni disponibili.

Ebbene, proprio accanto all’icona del ritaglio, utilizzata per ritagliare la porzione di immagine che si intende condividere, con il nuovo aggiornamento, sarà presente anche il simbolo dell’ HD.

In questo modo, dopo aver cliccato sull’icona, l’immagine verrà condivisa in automatico in HD, dunque ad alta risoluzione.

Ovviamente, si tratta ancora di una funzionalità in fase di sperimentazione. Dunque non sappiamo ancora quando e se questo nuovo aggiornamento sarà rilasciato al pubblico.

La fase di beta tester serve appunto per verificare il corretto funzionamento delle nuove opzioni di utilizzo sviluppate. Se queste riescono a superare tutti i test e hanno in certo livello di utilità per gli utenti, gli sviluppatori prenderanno o meno in considerazione l’idea di inserirlo nella nuova versione dell’app. Quest’ultima disponibile come sempre disponibile per il download nei relativi Store online.

Di conseguenza per ulteriori informazioni a riguardo non ci resta che stare ad aspettare!