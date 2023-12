Fastweb ha nuovamente ampliato la lista degli smartphone ufficialmente compatibili con il suo servizio VoLTE, consentendo così ai clienti di effettuare chiamate di alta qualità sulla rete 4G. Tra i nuovi modelli Honor inclusi, spicca il recentemente annunciato Magic 6 Lite.

Quest’ultima aggiunta segue l’ultimo aggiornamento avvenuto nel mese di novembre 2023, che ha introdotto Google Pixel 8 e alcuni altri dispositivi Honor. Ora Fastweb ha esteso ulteriormente la compatibilità includendo Honor X8b, Honor X7b quest’ultimo appena presentato con l’apertura dei preordini.

A cosa serve esattamente il servizio VoLTE Fastweb

La tecnologia VoLTE (Voice over LTE) consente di effettuare chiamate mantenendosi sulla rete 4G, garantendo così una qualità vocale in alta definizione e consentendo la navigazione in internet durante una chiamata. Il servizio di Fastweb è disponibile gratuitamente per tutti i clienti Privati e Professionisti che hanno attivato il servizio Voce sul proprio numero di cellulare. L’elenco completo, molto lungo, dei dispositivi compatibili può essere verificato sul sito ufficiale dell’operatore. Si trovano modelli differenti per ogni casa produttrice, quindi in pochi ormai saranno esclusi.

Fastweb assicura che la lista è soggetta a continui aggiornamenti e che se uno smartphone non risultasse ancora supportato, i clienti potranno riprovare nei prossimi giorni. La compatibilità con il servizio richiede anche che il sistema operativo dello smartphone sia aggiornato alla versione più recente.

Per attivare VoLTE su dispositivi Android compatibili, è sufficiente riavviare il dispositivo dopo l’aggiornamento. Per gli utenti iOS, è necessario aggiornare l’iPhone alla versione iOS 16. Fastweb ha anche specificato che le nuove SIM ricaricabili attivate dal 24 ottobre 2022 si collegano direttamente alla rete WINDTRE, consentendo l’utilizzo immediato della rete 5G per i dispositivi e per le offerte compatibili. L’operatore continua comunque a utilizzare sia TIM che WINDTRE come reti di appoggio per le proprie SIM. Avvisiamo che il servizio VoLTE di Fastweb non è attivo durante il roaming internazionale.

Le continue modifiche della lista riflette l’impegno di Fastweb nel garantire la migliore esperienza di comunicazione ai suoi clienti, sfruttando le tecnologie più avanzate e includendo una gamma sempre più ampia di smartphone compatibili. Ricordiamo che il gestore presenta online anche diverse offerte vantaggiose, quindi mentre cercate il vostro dispositivo nell’elenco ricordate di gettare uno sguardo.