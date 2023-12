Windows, uno dei più conosciuti sistemi operativi prodotto da Microsoft Corporation, si prepara ad introdurre un’importante novità.

La sua prossima versione si concentrerà sull’Intelligenza Artificiale (IA) e verrà chiamata Hudson Valley.

Il nome Hudson Valley si riferisce alla parte client del sistema operativo, mentre il “motore” dovrebbe chiamarsi Germanium.

Si tratta di un vero e proprio cambio di rotta rispetto al passato ma, come ormai è piuttosto risaputo, l’intelligenza artificiale mani mano, sta facendo il suo ingresso in ogni settore della vita dell’uomo e in quello tecnologico/informatico appare piuttosto scontato.

Windows Hudson Valley, nuove ed interessanti funzionalità

Ma vediamo meglio quali saranno le nuove e principali funzionalità della nuova versione di Windows con l’IA:

Una nuova shell con un Copilot avanzato sempre attivo in background.

Funzionalità cronologia/timeline.

La Super Resolution.

Miglioramento della funzione Live Captions.

Generatore di sfondi AI.

Miglioramenti alla gestione energetica con conseguente aumento dei suoi livelli di autonomia.

Oltre a tutto ciò, sembra che Microsoft stia lavorando anche ad alcune modifiche importanti dell’interfaccia utente.

Tuttavia, i dirigenti di Windows vogliono evitare di effettuare un cambiamento troppo radicale che potrebbe spaventare gli utenti