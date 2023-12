Vi è sempre piaciuta l’idea di avere l’asciugacapelli (phon) di casa Dyson, ma non avete troppo denaro a disposizione? allora potete decidere di acquistare un modello che gli assomigli, ma che allo stesso tempo costi decisamente meno, come quello attualmente disponibile su Amazon.

Il prodotto in questione ha marchio HappyGoo, è un’asciugacapelli professionale a ioni con una potenza massima di 2400W, è realizzato quasi interamente in plastica, con una confezione decisamente fornita di accessori. Nello specifico parliamo di 1 diffusore, 2 ugelli differenti, 1 pettine ed un concentratore, oltre ad una spazzola per riuscire a raggiungere la giusta acconciatura.

Phon professionale Dyson a 39 euro

Il phon professionale che ricorda il modello Dyson presenta uno sconto del 71%, infatti il suo prezzo più basso recentemente raggiunto era stato di 139 euro, ma oggi lo potrete avere con una riduzione di 100€, sino al valore finale di soli 39 euro.

Al netto della potenza di 2400W, ed i tanti accessori inclusi in confezione, l’asciugacapelli oggetto del nostro articolo ha 3 livelli di riscaldamento con 2 livelli di ventilazione separati, così da personalizzare al massimo l’asciugatura dei vostri capelli, senza danneggiarli irreparabilmente. Il processo sfrutta gli ioni a freddo, che punta ad utilizzare qualità superiore per domare anche i capelli più crespi e difficili. Ciò che manca, forse, in confezione è una comoda sacchetta per il trasporto o il posizionamento, così si sarebbe sicuramente evitato il pericolo di danneggiare irreparabilmente il prodotto in fase di trasporto, e non solo.

La spedizione, come per tutti i nostri consigli per gli acquisti, viene gestita da Amazon, così avrete la certezza di ricevere rapidamente la merce a domicilio.