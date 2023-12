In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise ad un ottimo prezzo.

Si tratta di una delle console più conosciute al mondo, con anche il gioco appena citato al suo interno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nintendo Switch in edizione speciale in offerta su Amazon

Nintendo Switch è stata ufficialmente rivelata il 20 ottobre 2016 ed è arrivata sul mercato in Giappone, Europa e America del Nord il 3 marzo 2017. È la seconda console più di successo di Nintendo, superata solo dal Nintendo DS in termini di unità vendute, nonché la terza in assoluto, dietro alla PlayStation 2 e allo stesso DS.

Il gioco incluso nella console, Monster Hunter, è un videogioco action RPG per PlayStation 2 sviluppato e pubblicato da Capcom in Giappone l’11 marzo 2004, in Nord America il 21 settembre 2004 e in Europa il 27 maggio 2005. Come suggerisce il titolo, il giocatore vestirà i panni di un cacciatore di mostri.

Gran parte del gioco può essere giocata offline attraverso la campagna, ma la maggior parte dei contenuti si trovano nella sezione online del gioco. Offline, infatti, sono presenti molti meno mostri e le ricompense sono ridotte. Lo scopo dei giocatori nella sezione online del gioco, tuttavia, non è sconfiggere più mostri possibili, ma raggiungere il più alto grado cacciatore, aumentabile completando varie missioni. Seguendo questo link è possibile acquistare la console con il gioco in edizione speciale, al prezzo di 369 euro.