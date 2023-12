Da pochi giorni, Eolo ha inaugurato una festa di promozioni online, regalando agli utenti che attivano le offerte della gamma Eolo Più in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) l’installazione rapida gratuita. Questa iniziativa natalizia si aggiunge agli sconti già in vigore, tra cui l’azzeramento dei primi 2 mesi di canone dell’offerta.

Il nuovo portafoglio di tariffe Eolo Più, introdotto a partire dal 13 Settembre 2023, ha sostituito la precedente offerta unica, donando flessibilità sia per la FWA che per la Fibra FTTH, con possibilità di personalizzazione tramite pacchetti aggiuntivi.

L’evoluzione delle Offerte Eolo Più

Inizialmente previste solo fino al 30 Settembre 2023, le tariffe con i primi 2 mesi gratuiti sono state prorogate fino al 18 dicembre, salvo cambiamenti. Grazie a questo regalo natalizio, gli utenti avranno la possibilità di ottenere un vantaggio straordinario. La novità più recente è l’introduzione di una promozione speciale ideata per Natale. Qual è? Chi attiva le offerte Eolo Più in tecnologia FWA tramite il sito ufficiale beneficia dell’installazione rapida completamente gratis e garantita entro 5 giorni lavorativi. Ultimamente, questa opzione, anche se in promozione, costa ben 69,90 euro (anziché 150 euro).

Le offerte Eolo Più in FWA comprendono:

Eolo Più il cui costo è di 24,90 euro al mese, con i primi due mesi gratuiti; La seconda è Eolo Più Intrattenimento: per una spesa di 29,90 euro mensili e sempre i due mesi gratis; Eolo Più Tutto Incluso: prezzo di 34,90 euro al mese e medesimo vantaggio delle precedenti.

Le attivazioni comprendono una connessione illimitata con velocità massima da 30 Mbps a 100 Mbps in download e da 3 Mbps a 20 Mbps in upload, a seconda dell’offerta. Tutti piani includono il modem standard EOLOrouter ed anche chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Per le nuove attivazioni, è stata aggiunta una clausola sull’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione, con il primo aumento dopo 12 mesi. Inoltre, a partire dal 6 Novembre 2023, i possessori della Carta Giovani Nazionale possono usufruire di uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi.

Eolo continua a consolidare la sua presenza nel mercato delle connessioni Internet, proponendo soluzioni flessibili e promozioni allettanti, specialmente in questo periodo festivo. La combinazione di installazioni gratuite e sconti mirati dimostra l’impegno dell’operatore nel fornire un servizio di qualità e accessibile a un vasto pubblico.