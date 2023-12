Kena Mobile, con 5 EURO si può avere tutto ogni mese

Come sempre i grandi gestori tentano di fare il tutto per tutto pur di riportare dalla loro parte un gran numero di vecchi clienti. Secondo quanto riportato, non risulta difficile per il pubblico entrare di nuovo nelle grazie di un provider, anche se è uno dei più grandi. Da mesi a questa parte i migliori nomi stanno facendo a gara a chi lancia l’offerta più vantaggiosa e a quanto pare la battaglia sarebbe stata vinta ancora una volta dal provider Kena Mobile.

Adesso infatti bisogna dare continuità al progetto, utile per far parlare ancora molto di sé e per far vedere che c’è ancora tanto di cui beneficiare. Un vantaggio certo di cui gode questo provider è sicuramente la rete mobile insieme alla rete Internet, entrambe le più performanti al momento essendo sotto la “giurisdizione” di TIM.

Kena Mobile mostrerà ancora una volta grandi soluzioni e lo farà con tutta la voglia che l’ha sempre contraddistinto tra i principali provider virtuali.

Kena Mobile: la nuova promo è disponibile con tanti giga a soli 5,99 € al mese per sempre

Come altri provider virtuali, il periodo Natalizio è stato sfruttato da Kena Mobile per dare il meglio di sé. Il famoso gestore infatti sta mostrando a tutti la sua solita offerta, quella che costa ogni mese solo 5,99 € per sempre.

Ovviamente sono tanti i contenuti al suo interno, a partire dai minuti che sono senza limiti verso tutti, passando per 200 SMS ed arrivando a ben 100 giga disponibili in 4G. Basta andare sul sito ufficiale per poter sottoscrivere la soluzione.