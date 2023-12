Le truffe online sono sempre dietro l’angolo e sono delle chimere in grado di assumere tantissime forme, prestare attenzione e avere un occhio scettico e dubbioso è oltremodo necessario per cercare di scansare il pericolo laddove dovesse presentarsi e bussare alla vostra porta.

Il pericolo in questione spesso assume la forma di comunicazioni che vi avvisano di premi incredibili, promozioni telefoniche esclusive per voi o di qualche emergenza digitale da risolvere, si tratta di una metodologia ben collaudata che si chiama phishing e colpisce davvero chiunque indistintamente.

Proprio recentemente in Italia è stata individuata una fitta rete che aveva come target specifico i clienti Iliad e li adescava attraverso dei messaggi che avvisavano l’utente di promozioni ad hoc, ricariche gratis e offerte a tempo per indurli in errore.

Rete complessa

La rete truffaldina individuata era davvero ben strutturata e complessa, infatti quest’ultima era composta da siti internet clonati che non solo ricalcavano perfettamente le fattezze di quelli originali, ma erano in grado di adattarsi sia dispositivi mobile che desktop, oltre che essere in grado di bypassare i protocolli di sicurezza HTTPS.

All’interno di questi siti ovviamente per accedere alle fantomatiche promozioni era necessario inserire i propri dati privati compresi quelli bancari, il motivo è presto detto, sarebbero stati adoperati per derubare le vittime di tutti i loro risparmi ed anche della loro identità.

Ricordate, se doveste ricevere strani SMS con offerte o avvisi urgenti, prima di seguire le istruzioni informatevi e magari chiamate da un numero verificato l’ente o l’operatore coinvolto.