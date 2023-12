Come risaputo le illusioni ottiche sono tra le sfide mentali più apprezzate dagli utenti online, in quanto rappresentano un piacevole passatempo durante la giornata, grazie a cui è possibile combinare l’ utile e il dilettevole.

Malgrado spesso tali esercizi della mente possano sembrare, per alcuni, semplici o meri giochi di intrattenimento, le illusioni ottiche sono state a lungo studiate dalla scienza.

In particolare, ciò che ha sempre affascinato gli scienziati riguarda l’intero processo mentale. Nel corso del quale, la nostra percezione viene distorta dall’esposizione prolungata ad uno stimolo.

Illusioni ottiche e il Motion Aftereffect

A tal proposito, di recente, un gruppo di scienziati ha fatto una scoperta sorprendente sul fenomeno delle illusioni ottiche.

La ricerca in questione è stata pubblicata sul Journal of Vision. Quest’ ultima è riuscita a dimostrare che gli effetti di adattamento ad un determinato stimolo non sono solo sensoriali, come si è sempre pensato.

In quanto l’adattamento può cambiare come i neuroni sensoriali rispondono agli stimoli, ma anche come decidere in base a queste risposte.

Un esempio calzante di questo particolare fenomeno è l’effetto motion aftereffect. Questo avviene per esempio, quando dopo aver fissato un oggetto in movimento, come una cascata per un certo periodo di tempo, passiamo ad osservare un oggetto fermo come una roccia. Ebbene in base a questo fenomeno, sembrerà che la roccia in questione inizi a muoversi nel senso opposto.

Allo stesso modo, se restiamo ad osservare un espressione di un volto neutra, dopo aver visualizzato per un certo periodo un viso sorridente, il volto neutro inizierà a settembre triste.

(Fate questo esperimento con la foto in evidenza).

In conclusione, possiamo quindi affermare che: “L’esposizione prolungata a uno stimolo di solito significa una maggiore probabilità di osservare stimoli simili.”