L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha già un ottimo catalogo di offerte ma ora ha deciso di stupire ancora una volta gli utenti. A partire dallo scorso 7 dicembre 2023, in particolare, l’operatore ha deciso di far tornare la sua super offerta denominata CoopVoce Evo 200. L’operatore ha deciso di continuare a proporla per tuo il periodo natalizio. Vediamo qui di seguito i dettagli.

L’operatore CoopVoce fa tornare per Natale la super offerta CoopVoce Evo 200

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di far tornare per le festività natalizie una delle sue offerte più amate, ovvero CoopVoce Evo 200. Questa notizia era trapelata già qualche giorno fa, ma ora è finalmente ufficiale. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di rendere disponibile questa super offerta per un periodo di tempo piuttosto lungo.

In particolare, l’offerta di CoopVoce sarà disponibile all’attivazione dal 7 dicembre 2023 fino al prossimo 10 gennaio 2024. Un arco di tempo che comprenderà, dunque, l’intero periodo natalizio. Tutti gli utenti interessati avranno dunque diverso tempo per passare all’operatore virtuale CoopVoce con questa super offerta.

CoopVoce Evo 200, infatti, include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e non solo. Nel bundle di questa offerta sono infatti inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno pagare rimane sempre di 7,90 euro al mese. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile soltanto dagli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.