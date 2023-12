WhatsApp ha recentemente annunciato un aggiornamento di rilievo per gli utenti iOS, promettendo una trasformazione radicale. Questa innovazione segna un cambiamento significativo, consentendo agli utenti di iPhone di condividere immagini e filmati senza subire la solita compressione, conservando invece così la qualità dei contenuti.

La funzione rappresenta un ulteriore miglioramento rispetto alla possibilità già introdotta in estate, che consentiva di inviare fotografie in alta definizione, risolvendo in parte il problema della compressione dei file di immagine nelle app di messaggistica. L’ultima versione 23.24.73 è scaricabile tramite App Store per alcuni fortunati utenti in anteprima, ma dovrebbe presto essere disponibile a tutti.

I dettagli sulla condivisione in HD tramite WhatsApp

Inizialmente, WhatsApp aveva introdotto la compressione dei file multimediali per conservare dati e evitare sovraccarichi sulla memoria degli smartphone e sulle reti, particolarmente limitate in quel periodo. Con l’avanzamento tecnologico, gli iPhone (e gli smartphone in generale) sono ora in grado di catturare immagini ad alta risoluzione e registrare video in 4K. Le moderne reti offrono prestazioni notevolmente superiori, spesso senza i limiti di traffico del passato. Questa evoluzione ha spinto WhatsApp a adattarsi, permettendo agli utenti di condividere ogni tipologia di contenuto multimediale senza compromessi.

La nuova funzionalità, ancora in fase di distribuzione, consente agli utenti di accedere alla condivisione attraverso l’opzione “Documenti”. Questa opzione è facilmente accessibile cliccando sull’icona “+” aprendo una qualunque chat. I file inviati tramite tale modalità saranno visibili all’interno della finestra, anche se senza anteprima, e i nomi includeranno estensione e dimensioni occupate. Un ulteriore dettaglio di rilievo è la dimensione massima consentita per l’invio, fissata a 2 GB. L’aggiornamento si aggiunge a una serie di miglioramenti introdotti nel corso della seconda metà dell’anno.

Le novità di WhatsApp nella versione includono anche l’introduzione di Canali e la possibilità di modificare i messaggi inviati, seguendo in parte le caratteristiche di altre piattaforme di messaggistica come Telegram. Gli sviluppatori promettono ulteriori opzioni in arrivo, inclusa la possibilità di autoeliminare i messaggi vocali, mantenendo alto l’interesse degli utenti per le evoluzioni future dell’app di messaggistica. Prima che questo mese giunga al termine, trascinando via anche il 2023, potrebbero arrivare altre funzioni.