Occasione più unica che rara da Lidl con la sua bellissima campagna promozionale che permette al singolo consumatore di raggiungere un elevato livello di risparmio, a prescindere da ciò che effettivamente deciderà di aggiungere al proprio carrello.

I prezzi del volantino sono estremamente più bassi del normale, con un lungo elenco di sconti ad attendervi, e la possibilità classica di effettuare gli ordini direttamente tramite i vari negozi presenti sul territorio nazionale. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati sul sito ufficiale, proprio perché non è prevista la spedizione a domicilio.

Lidl regala le offerte al 50% solo oggi

I prezzi attivi da Lidl sono i più bassi del momento, con la possibilità di acquistare tantissimi prodotti in tutti i negozi in Italia, fino a domenica 10 dicembre (salvo esaurimento anticipato delle scorte). Il focus proposto dall’azienda vede lanciare ottimi sconti applicati su prodotti per il fai-da-te, quali possono essere ad esempio la pistola sparapunti ricaricabile, che costa solamente 19 euro, oppure anche la tagliatrice al plasma da 129 euro, il tornio per legno da 89 euro, il multimetro a pinza o penna che costa 14,99 euro, passando per la levigatrice a nastro ea disco da 89 euro, per finire con la smerigliatrice angolare, il cui prezzo è di 29 euro.

Tantissime occasioni che vi garantiranno un risparmio più unico che raro, così da essere certi di non spendere mai un euro in più di quello che effettivamente dovreste.