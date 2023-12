L’app WhatsApp è utilizzata assiduamente ormai da anni, eppure non fa che mutare, aggiornarsi e avere sempre più funzionalità. Gli utenti hanno difficoltà a restare al passo della continua innovazione e conoscere l’applicazione per filo e per segno sembra più che impossibile. Esistono infatti funzioni particolari già incluse che pochissimi conoscono.

WhatsApp nasconde in sé alcune opzioni interessanti e una di queste è accessibile con un semplice trucco: premere a lungo sull’icona dell’app stessa. Ma cosa succede se eseguiamo questa azione? Non ti resta che scoprirlo. Ti tranquillizziamo dicendoti che puoi provare sia che tu abbia un iPhone o uno smartphone Android.

Cosa accade se clicchiamo sull’icona WhatsApp

Quando premi a lungo sull’icona di WhatsApp su dispositivi Android, apparirà un menu segreto. Questo ti offre opzioni rapide come la condivisione, l’ottenimento di informazioni sull’applicazione o l’eliminazione dell’app. Inoltre, visualizzerai anche i nomi delle ultime quattro persone con cui hai chattato, consentendoti di avviare rapidamente una conversazione con uno di questi utenti.

Sull’iPhone, invece, la procedura è leggermente diversa. Cliccando sul simbolo di WhatsAPP, compare una piccola finestra che ti permette di accedere al tuo codice QR, attivare la fotocamera, avviare una nuova chat o cercare una conversazione. Avrai anche la possibilità di cambiare la schermata iniziale, condividere o cancellare dal dispositivo l’applicazione. Queste opzioni offrono scorciatoie pratiche per accedere direttamente a funzioni specifiche di WhatsApp.

Tali trucchi possono sembrare semplici, e forse anche delle sciocchezze, ma possono rivelarsi utili per risparmiare tempo e accedere rapidamente alle funzioni desiderate senza dover passare attraverso vari passaggi nell’app. Sperimenta questo trucco la prossima volta che apri WhatsApp per una navigazione più efficiente.